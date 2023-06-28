BMW представила самую мощную свою модель с четырьмя цилиндрами

Концерн BMW представил новую версию кроссовера X1 под названием M35i xDrive. Это самый мощный гражданский BMW с четырехцилиндровым мотором, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Двухлитровый турбодвигатель был подвергнут глубокой модернизации, целью которой стало в первую очередь повышение прочности конструкции. Благодаря усилению коленвала и шатунно-поршневой группы, а также оснащению поршней специальной системой охлаждения инженеры смогли поднять давление наддува и увеличить мощность до 316 л.с.

Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) занимает 5,2 с. Максимальная скорость X1 M35i xDrive ограничена на отметке 250 км/ч.

Помимо повышения мощности мотора, кроссовер получил регулируемую спортивную подвеску, а в качестве опции для него предлагаются комбинированные тормозные механизмы с керамическими элементами.

По умолчанию автомобиль оснащен системой полного привода и умной электроникой, которая использует системы стабилизации и, согласуя ее действия с двигателем, имитирует работу межосевых дифференциалов повышенного трения.

Производство BMW X1M35 стартует на заводе баварской компании в США в октябре 2023 года.