Volkswagen сократит выпуск электрокаров

Компания Volkswagen временно сократит производство электромобилей на заводе в Эмдене из-за снижения спроса на них.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Nordwest-Zeitung.

В течение двух недель на предприятии будет сокращено количество рабочих смен на производстве кроссоверов ID.4 и седанов ID.7. Также в Volkswagen увеличили длительность корпоративного отпуска с двух недель до трех и объявили, что около 300 из 1,5 тыс. временных сотрудников завода в Эмдене покинут свои рабочие места с августа.

По словам председателя производственного совета предприятия Манфреда Вульфа, такие меры обусловлены снижением спроса, который оказался на 30% меньше ожидаемого. График производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, таких как Passat, не изменился.