Серийная версия электропикапа от Tesla попала на видео

В сети опубликовали ролик, в котором серийная версия электропикапа Cybertruck от Tesla паркуется с использованием задних колес. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Управление задними колесами позволяет задать более точный радиус поворота, что важно при парковке в ограниченном пространстве, пишет издание. Функция не является новой для автомобилей, но редко используется, добавили в Electrek.

"Однако подобная возможность в последние годы стала обязательной для электрических пикапов, выходящих на рынок", - отметили журналисты.

Tesla планирует производить около 375 тыс. электропикапов Cybertruck в год. Компания анонсировала Cybertruck еще в 2019 году. С тех пор Маск регулярно заявлял о планах скорого выпуска электропикапа, однако сроки запуска новинки постоянно сдвигались.

Ожидается, что электропикап поступит в продажу в третьем квартале 2023 года, но в ограниченном количестве. Начало массовой сборки Cybertruck запланировано на 2024 год.