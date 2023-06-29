Skoda представила концептуальный кемпер Roadiaq

Skoda представила новый концепт кемпера Roadiaq, который построен на базе электрокара Enyaq, говорится в сообщении пресс-службы бренда. При этом компания позиционирует модель как "мобильный офис". Автомобиль выпущен в единственном экземпляре и не получит серийного воплощения, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Проектированием концепта занимались студенты академии фирмы Skoda в чешском городе Млада-Болеславе. Донором для проекта стал электрокар Skoda Enyaq 80X.

Над концептом работали 29 студентов в течение девяти месяцев. Им удалось полностью переделать кузов и создать из автомобиля передвижной кемпер, в котором можно обустроить полноценное рабочее пространство. Для работы в Roadiaq установлен 27-дюймовый экран, рабочий стол и подразумевается выход в интернет.

Для отдыха же предусмотрена раскладная двуспальная кровать, компактный кухонный блок, раковина, кофе-машина и ящики для посуды и столовых приборов.

Skoda Roadiaq - полностью функциональный прототип. Его силовая установка состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 265 л.с. и 425 Н·м крутящего момента. Емкость батареи составляет 77 кВт·ч, однако запас хода на одной зарядке не сообщается.