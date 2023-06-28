Летающий электромобиль с колесами представили в Китае

Китайская компания Guangzhou Automobile Group (GAC) заявила о разработке летающего электромобиля и представила возможности прототипа в специальном ролике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nikkei.

Электрокар под названием GOVE сочетает в себе пассажирский беспилотник и специальное четырехколесное шасси для передвижения по дорогам. В любой момент дрон и шасси смогут отделяться для перехода в режим полета.

По задумке разработчиков, шасси можно будет управлять дистанционно и отправлять его на подзарядку к специальной станции на территории города.

Устройство будет перемещаться по земле и в воздухе автономно, то есть пассажир не сможет самостоятельно управлять устройством. Владельцу будут доступны монитор и голосовое управление во время поездки для выбора маршрута.

Авторы проекта пока не раскрыли цену и сроки производства GOVE. В компании лишь констатировали, что коммерческий запуск новинки "займет много времени".

По версии Nikkei, компания GAC ожидает повышенного спроса на летающие автомобили на юге Китая, где крупные города, такие как Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и Макао, сгруппированы недалеко от моря и обширной дельты реки.