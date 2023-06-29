Mercedes представил финальную версию Gelandewagen с двигателем V8

Компания Mercedes-Benz выпустит спецверсию внедорожников G 500 с двигателем V8, сообщает Day.Az со ссылкой на Motor1. Со следующего года модель будет оснащаться только рядными 6-цилиндровыми моторами.

Тираж G 500 Final Edition составит 1,5 тыс. экземпляров, автомобили будут выпускать с сентября текущего года по март 2024 года. Внедорожники получат 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. (610 Нм).

Новинки отличаются 20-дюймовыми дисками особого дизайна, отделкой салона кожей наппа, аудиосистемой Burmester и различными деталями с надписью Final Edition. При открывании дверей автомобиля включается проекция слогана Stronger than Time "Сильнее, чем время"). Машины будут доступны в трех цветах кузова.