BMW назвала сроки выхода на рынок «заряженного» электрокара

Компания BMW назвала сроки премьеры "заряженного" электрокара с буквой М. В год своего 50-летия подразделение BMW M выпустило несколько новых моделей, но к празднованию полувекового юбилея компания первый серийный электромобиль, вопреки ожиданиям, не представила. Но долго ждать инновационной модели поклонникам немецкой марки не придётся, поскольку первая модель BMW M с полностью электрической силовой установкой должна появиться в обозримом будущем. Когда именно - рассказал глава отдела разработки BMW M Дирк Хэкер, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Топ-менеджер подчеркнул, что в работе над электромобилем для компании главное - не динамика разгона с места и не максимальная скорость как таковые, а управляемость и эмоции от вождения.

"Мы работаем над электродвигателями, высоковольтными батареями и для нас очень важно также, как мы можем добавить эмоций такому автомобилю. Мы рассматриваем разные идеи, чтобы у водителя была возможность почувствовать мощный силовой агрегат - это и звук мотора, и вибрации от его работы", - отметил Дирк Хэкер.

Первый электромобиль BMW M должен появиться в 2027 году - его создадут на основе серийного электрокара BMW Neue Klasse и работа над этим проектом уже активно ведётся. А вот об электрической модели собственной разработки речи пока не идёт - подобный электромобиль Дирк Хэкер описал как очень далёкую перспективу.