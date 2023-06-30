Ferrari представил новую версию гибридного гиперкара SF90 XX

Итальянская компания Ferrari анонсировала новую версию гибридного гиперкара SF90, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Автомобиль будет представлен в двух кузовах: купе и родстер, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Купе получило название Ferrari SF90 XX Stradale, а родстер - SF90 XX Spyder. Всего будет выпущено 799 купе и 599 родстеров. От стандартных SF90 новая версия отличается в первую очередь другим аэродинамическим обвесом, который обеспечивает высокую прижимную силу. Сзади появилось большое антикрыло и другие фонари.

Интерьер машины тоже несколько изменился. Передняя панель новинки сделана из углеродного волокна, а отделка салона выполнена из алькантары.



Силовая установка осталась прежней. SF90 имеет бензиновый твинтурбированнный V8 объемом 4 л, чья мощность повышена с 779 до 797 л.с. Поднялась и отдача электромоторов, которые теперь выдают 233 л.с. вместо 220 л.с. Суммарная мощность автомобиля составляет 1030 л.с. (на 30 л.с. выше, чем на стандартной модели).

До первой сотни SF90 XX разгоняется за 2,3 с. Максимальная скорость - 320 км/ч против 340 у стандартной версии. Связано это с установкой более агрессивного аэродинамического обвеса. Емкость батареи не изменилась и составляет 7,9 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке - 25 км.