Пикап Fiat Titano показали на официальных фотографиях до презентации

Компания Fiat рассекретила рамный пикап Fiat Titano, который является перелицованной версией Peugeot Landtrek. Последний создан на базе китайского пикапа Changan Hunter Pro, передает Day.Az со ссылкой на citizen.

Fiat Titano получил оригинальный дизайн передней части, но по габаритам он повторяет Peugeot Landtrek и Changan Hunter Pro. Длина составляет 5,3 м при колесной базе в 3,18 метра. Грузоподъемность составляет около 1 т.

Автомобиль получит турбодизель объемом 2,2 л, который устанавливается на Fiat Ducato. Привод будет задним или полным, как и у Landtrek.

На фотографиях показали аналоговую панель приборов с небольшим цветным экраном, блок климат-контроля и дополнительные физические кнопки, рычаг коробки передач и центральный экран мультимедийной системы.

Автомобиль будет выпущен в ближайшее время.