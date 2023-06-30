Вот как Aston Martin ускоряет появление новых машин

Компания Aston Martin радикально перестраивает свою сеть поставщиков при создании новых автомобилей. Как стало известно, Aston Martin закупает детали у Geely, чтобы сократить расходы и ускорить появление новых машин, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Напомним, в сентябре прошлого года Geely купила 7,6% акций компании Aston Martin. Недавно Geely нарастила свой пакет акций Aston Martin с 7,6 до 17%.

На этой неделе британская компания объявила, что для своих будущих электромобилей она будет использовать блоки электропривода и аккумуляторные модули от калифорнийского производителя электромобилей Lucid, но также будет использовать комплектующие от Geely.

Роберто Федели, руководитель отдела разработки Aston Martin, привел два примера деталей, которые Geely будет поставлять для грядущих электромобилей Aston Martin, запланированных к выпуску в 2025 году. Речь на начальном этапе идёт о креслах и запчастях для климатических установок. Но список будет расширяться.

Обе компании компания сейчас предпринимает серьёзные усилия для ускорения и удешевления разработки новых моделей. Как подсчитали в Aston Martin, только Geely может помочь сократить список нынешних поставщиков на 30%.

"Это очень хорошая возможность", - заявил Федели журналистам.