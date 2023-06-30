Volkswagen ведет переговоры с Tesla - ПОДРОБНОСТИ
Volkswagen ведет переговоры с Tesla о внедрении Североамериканского стандарта зарядки на своих электромобилях и станциях зарядки. Если переговоры увенчаются успехом, то покупатели электрических Volkswagen получат доступ к сети зарядных станций от Tesla.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, в последние годы многие автопроизводители выбрали разъем зарядки Tesla, опасаясь потерять клиентов, если они будут предлагать только разъем комбинированной системы зарядки (CCS), которую ранее поддержали Volkswagen и Hyundai Motor.
Ford, General Motors и ChargePoint в последние недели достигли ряда соглашений, что позволит им устанавливать на своих новых автомобилях разъем стандарта Tesla.
"Volkswagen Group и ее бренды в настоящее время оценивают внедрение Североамериканского стандарта зарядки Tesla для своих клиентов в Северной Америке", - заявили в пресс-службе Volkswagen.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре