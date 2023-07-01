Анонсирован новый KIA Seltos

В YouTube-канале Kia India появился видеотизер кроссовера Kia Seltos нового поколения. Судя по изображению, новая модель мало в чём будет похожа на нынешний Seltos, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Новая светотехника, новый бампер - это пока минимум того, о чём можно говорить с уверенностью. Но изменений будет больше: пересмотрят и заднюю часть, и салон - кроссовер получит "моноэкран", переработанный блок климат-контроля и т.д.

Оснащение улучшится - в топовой версии появится большая панорамная крыша с люком, вентиляция передних кресел, появятся дополнительные подушки безопасности.

В Индии у нового Seltos будут три мотора: бензин и дизель объёмом 1,5 л, мощностью 115 и 116 л.с. соответственно, а также 160-сильный турбомотор. Все подробности будут раскрыты 4 июля.