Автомобили Tesla получили огромное функциональное обновление

Компания Tesla начала распространять внушительное обновление программного обеспечения для своих автомобилей, которое приносит множество новых функций, как полезных для вождения, так и просто развлекательных, передает Day.Az со ссылкой на electrek.

Итак, автомобили теперь можно заряжать от Солнца, если у вас есть Tesla Powerwall. При этом водитель может определить долю заряда от солнечной батареи по сравнению с другими источниками. Ещё одно новшество - автоматическое включение фар, когда стеклоочистители активируются.

Навигация теперь показывает, если пункт назначения прекращает работу в ближайшее время, а также может быть закрыт к тому времени, когда вы приедете. Также к автомобильной системе теперь можно подключить игровые контроллеры по Bluetooth. Ранее поддерживалось лишь подключение по USB.

В приложении Tesla теперь можно активировать вид с разных камер одновременно при проверке окружения автомобиля. Для этого потребуется подключение платной подписки Premium. Экран в автомобиле можно настроить так, чтобы он автоматически переходил на более теплые цвета ночью. Система также получила обновлённое приложение Spotify для воспроизведения музыки, подкастов и аудиокниг.

И это далеко не весь список нововведений, доработок и исправлений. Обновление распространяется постепенно и со временем появится у всех владельцев Tesla.