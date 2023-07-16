Новый Toyota Land Cruiser Prado отличится дизайном в ретростиле. Портал The Drive утверждает, что версию для США оформят в духе классических вездеходов 1960-1970-х годов. От "глобальной" версии Land Cruiser Prado ждут более классический экстерьер. Особая стратегия Toyota в США вызвана стремлением занять иную рыночную нишу: по ту сторону океана Land Cruiser Prado будет позиционироваться, как хардкорный внедорожник без претензии на роскошь, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По предварительным данным новый Land Cruiser Prado по технике окажется близок к Lexus GX третьего поколения. Новинке прочат бензин-электрическую систему на основе 2,4-литрового турбомотора. По архитектуре шасси и силовой структуре кузова внедорожники тоже окажутся близки.

В США у Toyota есть утилитарный вездеход 4Runner, поэтому у нового Land Cruiser Prado будет особая ниша. Внедорожник с историческим названием получит те же заводские аксессуары, что и пикапы линейки TRD Pro. По слухам в японском концерне не рассчитывают на ажиотажный спрос: роль драйвера продаж останется у 4Runner (ежегодно расходится тиражом около 100 тысяч штук), а Land Cruiser Prado окажется нишевой моделью.

Возвращение Toyota Land Cruiser на американский рынок может состояться этим летом. Нет сомнений, что и "глобальный" внедорожник скоро сменит поколение. Есть вероятность, что вездеход в ретростиле не будет эксклюзивом для США: аналогичную версию могут поставлять в Австралию.