Mercedes-Benz раскрыл дату премьеры нового купе CLE

Компания Mercedes-Benz показала изображение нового купе CLE. Мировой дебют новинки запланирован на 5 июля в 18:00 по московскому времени, а в продажу она должна поступить до конца нынешнего года. Это будет новая модель в кузове купе и кабриолет с кодовыми именами C236 и A236 соответственно. Она придет на смену сразу нескольким двухдверным автомобилям в сокращающейся топливной гамме Mercedes-Benz - купе и кабриолетам C-Class и E-Class, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Судя по тизеру, Mercedes-Benz CLE получит гладкий кузов, напоминающий оный у купе и кабриолета S-Class. Они прожили лишь одно поколение и были отправлены в отставку в 2021 году в целях экономии средств ради разработки электромобилей. В том же году стало известно, что немецкая марка готовит одну модель на замену двухдверкам, продажи которых оставляли желать лучшего.

CLE также представят в ипостасях купе и кабриолет, а расположится она между С- и Е-классом. Кабриолет, как видно по шпионским фотографиям, получит мягкий верх. В моторную гамму войдут четырехцилиндровые моторы и девятиступенчатую автоматическую коробку передач, причем на старте продажи ожидается электрифицированный вариант с двухлитровой "четверкой".

Также CLE получит вариант с шестью цилиндрами и мощную AMG-версию. Обе предложат как с задним приводом, так и с полным 4Matic. Самый производительный AMG CLE 63e 4Matic+ доберется до дилеров в Европе только в 2024 году.

Mercedes-Benz готовит еще одну интересную новинку - современную версию суперкара C111 из 70-х. Ретрокупе, судя по нескольким тизерам, достанется "пиксельная" светотехника и внешность с отсылками к оригиналу. Силовая установка с большой долей вероятности будет электрической.