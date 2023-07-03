Bugatti объявила об отзыве Chiron Super Sport

Когда речь заходит об автомобиле с 1600-сильным W16, мелочей быть не может, ведь Bugatti Chiron Super Sport разгоняется до 440 километров в час. Для безопасного движения на такой скорости были разработаны особые колёса, которые отличаются от дисков "обычного" Bugatti Chiron, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Однако из-за ошибки в онлайн-конфигураторе колёса BBS Leichtbaurad от базового Bugatti Chiron вдруг оказались доступны для заказа на Bugatti Chiron Super Sport и Bugatti Chiron Super Sport 300+. Один из покупателей воспользовался этой опцией, производитель собрал желаемую версию машины и доставил её клиенту.

Впоследствии эта ошибка была обнаружена, после чего Bugatti взяла на себя обязательства по замене дисков на правильные, соответствующие спецификациям Bugatti Chiron Super Sport. В комплекте с колёсами также доставлены все необходимые для установки компоненты, а все расходы на доставку и переобувку гиперкара на себя взял автопроизводитель.