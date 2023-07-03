General Motors лишил японцев права выбора цвета Corvette Z06

General Motors лишил клиентов возможности выбора цвета Corvette Z06. Руководители японского филиала GM заявили журналистам, что все новые Corvette Z06, направляющиеся в Страну восходящего солнца, будут выглядеть одинаково. Покупателям придётся согласиться на чёрный кузов тарга и красно-чёрный салон; выбирать опции не придётся: комплектация 3LZ единственно возможная. На компромисс придётся пойти ради сохранения разумных сроков доставки, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Топ-менеджер GM Japan Йошиаки Уэхара объяснил, что вариантов конфигурации Chevrolet Corvette Z06 настолько много, что сроки производства и доставки индивидуальных праворульных версий превысили бы все разумные пределы. По этой причине было решено выбрать одну спецификацию, взяв за основу... предпочтения американцев.

Отсутствие возможности выбора цвета кузова, салона и комплектации - не единственный нюанс, о котором следует помнить японским клиентам, которые выбрали Chevrolet Corvette Z06. На острове действуют более строгие нормы выбросов и шума, поэтому спорткар окажется менее мощным: отдача атмосферного V8 снизится с 670 до 636 лошадиных сил. Поменяется и конфигурация выхлопной системы: прямоток уступит место варианту от обычного Corvette C8 со сдвоенными патрубками по краям бампера.

Несмотря на все ограничения японцы с воодушевлением встретили известие об официальных продажах Chevrolet Corvette С8. Первую партию из 300 праворульных машин распродали всего за 60 часов, несмотря на длительные сроки выполнения заказов.