Kia обновила хэтчбек Picanto

Компания Kia представила обновленный хэтчбек Picanto. Модель сильно изменилась внешне и получила новые электронные системы. За доплату ей положены светодиодные фары, а в версии GT Line - псевдодиффузор и "спортивный" декор. В гамму двигателей новинки вошли "атмосферники" объемом 1,0 и 1,2 литра. Коробки передач - пятиступенчатая "механика" и "робот", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Отличить обновленный Kia Picanto от дореформенного хэтчбека не составляет никакого труда. В этом заслуга философии дизайна Opposites United, которую Kia впервые использовала для электрического EV6. В ней большое внимание уделено сочетанию природных форм и современных веяний, что создает яркий и динамичный образ. Модель выглядит иначе с любого ракурса. Вертикальные фары могут быть светодиодными. Диаметр колес - от 14 до 16 дюймов. Палитра кузовных красок представлена десятью "природными" оттенками, в том числе "ледяным" Iced Illusion.

В салоне Picanto установлен восьмидюймовый центральный дисплей и цифровая "приборка". Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также одновременное подключение двух смартфонов по Bluetooth. Сервис Kia Connect открывает доступ к информации о пробках, погоде и онлайн-навигации, которая для построения оптимального маршрута использует ретроспективные данные из облака. Ещё есть функция обновления "по воздуху" и пешая навигация "последней мили", но для её работы нужно установить фирменное приложение. Внушительный список электронных ассистентов обновленного Picanto включает удержание в полосе, автоторможение и контроль трафика сзади.

В гамме двигателей хэтчбека - модернизированные "атмосферники" объемом 1,0 и 1,2 литра. Им доработали охлаждение камеры сгорания, оптимизировали работу регулировки фаз газораспределения на впуске и улучшили линии рециркуляции выхлопных газов. Отдача осталась прежней: 64 и 87 лошадиных сил. В пару к агрегатам будут предлагать пятиступенчатую "механику" либо "робот" AMT. От предыдущего Picanto тут осталась функция векторизации тяги и "короткая" рулевая рейка. При этом кузов машины стал жестче из-за переднего подрамника и средних стоек крыши, изготовленных методом горячей штамповки.