Fiat возродил модель Topolino в виде компактного городского электромобиля с встроенным небольшим душем, который пригодится при поездках на пляж, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль длиной 2,53 м снабжен батареей, обеспечивающей ему запас хода до 75 км. Время полной зарядки составляет менее 4 часов. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 45 км/ч и в ряде стран такой техникой позволяется управлять подросткам с 14 лет. Юридически новый Topolino относится к электрическим квадрициклам.

Topolino представлен с двумя вариантами кузова - закрытым и открытым. Также для него предусмотрены оригинальные аксессуары - включая душ, которым можно воспользоваться на пляже. Машину с закрытым кузовом также можно украсить наклейками под дерево, для открытой модификации Topolino Dolcevita предусмотрены ограничительные ремни вместо дверей и рулонная шторка вместо секции крыши.