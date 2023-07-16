Обновленный Kia Seltos дебютировал в Индии

Компания Kia рассекретила обновленный кроссовер Seltos для Индии. Свой первый рестайлинг модель пережила еще летом 2022 года, но до индийского рынка он добрался только сейчас и с некоторыми отличиями. В их числе - точечные внешние особенности и слегка иной вид салонного оборудования. Кроме этого, индийский "Селтос" получил новый двигатель - 1,5-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, разместившийся на вершине гаммы. Продажи в Индии стартуют 14 июля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внешне Kia Seltos для Индии почти повторяет модель для других рынков, за исключением более крупных ячеек сетки радиаторной решетки. Его предложат в комплектациях Tech Line, GT Line и X-Line. В каждой из двух последних кроссовер получил свои отличия, включая подретушированные бамперы, два патрубка выхлопной системы у "спортивного" варианта и черный декор у X-Line. Панорамный люк на крыше - прерогатива исключительно индийского Seltos.

В салоне, как и у других рестайлинговых Seltos, установлен единый кластер - цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы диагональю по 10,25 дюйма. Небольшие отличия ограничились слегка иным блоком управления климатической установкой. За безопасность отвечают шесть эйрбегов, в арсенале есть адаптивный круиз-контроль, 360-градусный обзор, системы помощи при трогании с места и мониторинга "слепых" зон, парктроники и другие помощники.

В гамму двигателей вошли атмосферник мощностью 115 лошадиных сил (144 Нм крутящего момента) и турбодизель на 116 сил (250 Нм). Объем обоих - 1,5 литра. Новшеством, а по совместительству и самым мощным мотором в гамме стала бензиновая "турбочетверка" того же объема. Она выдает 160 сил и 253 Нм момента. Трансмиссии - "механика", вариатор либо автомат в зависимости от выбранного двигателя. Привод у индийского Seltos только передний.

Производство Seltos налажено на заводе Kia в Андхра-Прадеше. На местном рынке соперничает с Hyundai Creta, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq и Suzuki Grand Vitara. Стоимость посвежевшего кроссовера раскроют 14 июля, когда начнутся продажи.