Мотоцикл на паровой тяге установил рекорд скорости

В Англии установили новый рекорд на ⅛ мили для мотоциклов на паровой тяге. Байк Force of Nature, посроенный супругами Грэмом и Дианой Сайкс, преодолел дистанцию за 3,878 секунды, показав на финише скорость 264 километра в час. В теории он может ехать быстрее, но для этого потребуются некоторые доработки. Мотоцикл оснащен резервуаром высокого давления объёмом 130 литров и нагревательной системой с гидрогенизированным растительным маслом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Супруги Грэм и Диана Сайкс установили новый мировой рекорд по времени прохождения ⅛ мили для мотоциклов на паровой тяге. Построенный ими байк Force of Nature смог преодолеть дистанцию за 3,878 секунды, показав на финише рекордные 264 километра в час. Но это не предел, ведь со слов Грэма, уже за границами зачетного отрезка он развил 290 километров в час, что дает неплохой задел на будущее.

Мотоцикл Сайксов построен при участии фирмы CPE Pressure Vessels Limited. Он оснащен 130-литровым резервуаром для воды, через который пропущены нагревательные трубки с циркулирующим по ним гидрогенизированным растительным маслом. Ракетная тяга создается в результате повышения давления в резервуаре до 30 бар и последующего выпуска пара через сопла Лаваля. В теории Force of Nature способен разогнаться до 320 километров в час.

Но он пока не может конкурировать с мотоциклом на пероксиде водорода. Драгстер француза Эрика Тебуля развивает почти три тонны тяги и он стал первым двухколесником, преодолевшим четверть мили менее чем за пять секунд. Тебулю на это потребовалось 4,976 секунды, причем на финише была зафиксирована скорость 467,53 километра в час.