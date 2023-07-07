В Великобритании запретили рекламу электрокаров Hyundai и Toyota
Компании Hyundai и Toyota обязали убрать рекламу электромобилей в Великобритании. Британские клиенты марок посчитали себя обманутыми: оказалось, что реальное время быстрой подзарядки электрокаров указанных марок отличается того того, которое заявляли сами автопроизводители в рекламе. Так, например, Hyundai обещала, что Ioniq 5 можно зарядить на 350-киловаттной станции всего за 18 минут, а Toyota говорила о 30-минутной зарядке bZ4X с помощью 150-киловаттного устройства, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Как сообщает The Guargian, на время зарядки влияют многие факторы, начиная от температуры окружающей среды и заканчивая степенью износа батареи. А цифры, которые заявляют Hyundai и Toyota, были получены в идеальных условиях и не учитывают реальный пользовательский опыт.
Также британцы раскритиковали Hyundai и Toyota из-за того, что компании не рассказывают о реальной доступности терминалов быстрой зарядки. Например, в Северной Ирландии вообще нет ни одной станции, которая может выдать 150-киловаттный ток для быстрой зарядки Toyota bZ4X, а по всей Великобритании их насчитывается 419.
C 350-киловаттными станциями для Hyundai Ioniq 5 дела обстоят еще хуже. Таких зарядок в стране всего 37 штук и шесть - в Республике Ирландия. В связи с этим Британское агентство Advertising Standards Agency (ASA) обязало Hyundai и Toyota прекратить рекламировать электрокары.
Обе компании попытались оправдаться: они отметили, что заряжать электрокары можно и на менее мощных станциях, которых в разы больше. При этом они признали, что указанное в рекламе время быстрой зарядки действительно было получено при идеальных условиях.
Между тем, электрокары постепенно теряют былую популярность в некоторых странах. Подтверждением этому служит то, что на днях Volkswagen объявил о грядущем простое на заводе в немецком Эмдене, где производят электрические ID.4 и ID.7. Компания столкнулась с тем, что спрос на эти модели отстает от предложения - он примерно на 30 процентов ниже запланированных производственных показателей.
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