В Великобритании запретили рекламу электрокаров Hyundai и Toyota

C 350-киловаттными станциями для Hyundai Ioniq 5 дела обстоят еще хуже. Таких зарядок в стране всего 37 штук и шесть - в Республике Ирландия. В связи с этим Британское агентство Advertising Standards Agency (ASA) обязало Hyundai и Toyota прекратить рекламировать электрокары.

Обе компании попытались оправдаться: они отметили, что заряжать электрокары можно и на менее мощных станциях, которых в разы больше. При этом они признали, что указанное в рекламе время быстрой зарядки действительно было получено при идеальных условиях.

Между тем, электрокары постепенно теряют былую популярность в некоторых странах. Подтверждением этому служит то, что на днях Volkswagen объявил о грядущем простое на заводе в немецком Эмдене, где производят электрические ID.4 и ID.7. Компания столкнулась с тем, что спрос на эти модели отстает от предложения - он примерно на 30 процентов ниже запланированных производственных показателей.