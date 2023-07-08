Рассекречена внешность гибридного седана Galaxy L6

Компания Geely показала гибридный седан L6 на официальных фотографиях. Дизайн модели основан на китайской эстетике, причем черпать вдохновение стилистам пришлось в одном из красивейших мест страны - озере Сиху́. Этот памятник природы и культуры Китая славится традиционной архитектурой и удивительными пейзажами. На рынок L6 выйдет до конца года и будет предлагаться с силовой установкой мощностью до 664 лошадиных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, седан L6 - вторая модель Geely линейки Galaxy после кроссовера L7. И пусть внешне у них есть что-то общее, в деталях машины сильно различаются. Стилистика "шестерки" основана на идеях концепта Galaxy Light и красотах озера Сиху́. При желании здесь можно увидеть разбегающиеся по воде круги или линии, как в садах камней, а также загнутые крыши пагод. Салон, который пока прячут, в Geely считают дизайнерским, а также учитывающим стиль жизни, привычки и эмоции владельцев.

По данным от китайского Минпрома, L6 получит гибридную силовую установку NordThor Hybrid 8848, в состав которой войдут "турбочетверка" 1.5 с термическим КПД 44,26 процента, два электромотора и трехступенчатая трансмиссия DHT Pro. Суммарная отдача агрегатов составит 390, а в топ-версии - 664 лошадиные силы. С полным баком и заряженной батарей седан сможет проезжать до 1370 километров по циклу CLTC.