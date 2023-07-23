Lexus представил новый кроссовер

Японская компания Lexus представила субкомпактный кроссовер LBX, который появится на европейском рынке в начале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В основе автомобиля лежит платформа GA-B, на которой также построена модель Toyota Yaris Cross. Длина Lexus LBX составляет 4190 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1560 мм. Колесная база достигает 2580 мм. Объем багажного отделения кроссовера - 332 л. Это самый компактный автомобиль в линейке Lexus.

Машина оснащается полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с. Базовая версия имеет привод на передние колеса. В салоне на центральной консоли установлен монитор мультимедиа. Опционально к цифровой приборной панели диагональю 9,8 дюйма доступен проекционный дисплей.

Новый Lexus LBX поступит в продажу в IV квартале 2024 года.