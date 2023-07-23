Mitsubishi переделала Renault Clio в хетчбэк Colt

Японский автопроизводитель Mitsubishi представил новое поколение хетчбэка Colt для европейского рынка. Автомобиль представляет собой перелицованный Renault Clio и будет производиться на заводе в турецкой Бурсе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Следуя по стопам нового ASX, который был хорошо принят с момента его запуска в Европе в марте этого года, совершенно новый Colt основан на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и представляет собой пятидверный компактный хетчбэк, разработанный Renault", - сообщается в релизе Mitsubishi.

Продажи Mitsubishi Colt в Европе начнутся в октябре. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым мотором 1.6, стартер-генератором, основным электродвигателем и тяговым аккумулятором. Предусмотрены и версии с традиционным ДВС: 1,0-литровый турбомотор агрегатируется с 6-ступенчатой "механикой" или с 5-ступенчатой АКП.