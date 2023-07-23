Volkswagen ID.Buzz получил агрессивный облик

Электрический микроавтобус Volkswagen ID.Buzz получил агрессивный дизайн от Irmscher. Ателье Irmscher сделало себе имя на доработке автомобилей Opel и долгое время специализировалось исключительно на моделях этой марки. Но сейчас своё внимание специалисты компании стали уделять и автомобилям Volkswagen. После доработки коммерческого микроавтобуса Volkswagen T6.1 в пассажирском варианте Multivan ателье переключилось на электрический микроавтобус Volkswagen ID.Buzz. Электромобиль получил новый аэродинамический обвес, все детали которого прошли испытания в аэродинамической трубе, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Комплект тюнинга включает в себя накладки на передний и задний бамперы, новые пороги и увеличенный в размерах спойлер на крыше. Заявлено, что все детали повышают устойчивость на дороге.

Дополнить экстерьер можно за счёт линейки 20-дюймовых колёс New Star, доступных в разных вариантах цветового оформления. Диски сочетаются с новыми пружинами подвески, которые на 30 миллиметров снижают дорожный просвет - и ради дизайна, и ради улучшения управляемости.

Интерьер Volkswagen ID.Buzz в ателье предлагают перешить дорогой кожей от Irmscher Manufaktur, а также дополнить фирменными велюровыми коврами и накладками на пороги из нержавеющей стали.