BMW M4 Competition сразился в гонке с суперкроссовером Dodge Durango

Купе BMW M4 Competition сразилось в гонке по прямой с суперкроссовером Dodge Durango. Компания Hennessey устроила необычную дуэль, сведя в заезде BMW M4 Competition и доработанный Dodge Durango SRT Hellcat. Ателье из Техаса не упускает возможности повысить мощность практически каждой новой модели американских марок. Не могла компания обойти своим вниманием и полноразмерные вседорожники - и без того безумный стандартный Dodge Durango SRT Hellcat получил пакет HPE1000, сделавший американскую модель вдвое мощнее немецкого соперника, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Dodge Durango третьего поколения впервые в своей истории обрёл версию SRT Hellcat с 720-сильной компрессорным Hemi V8 объёмом 6,2 литра с приводным нагнетателем. Путём комплексной доработки силового агрегата его параметры нарастили до 1000 сил и 1314 Нм.

Естественно, что с таким потенциалом полноразмерный внедорожник способен на многое. На что именно - наглядно показала дуэль с участием стандартного чистокровного спорткара. Рядный 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор, установленный на BMW M4 Competition, выдаёт 510 лошадиных сил и 650 Нм.

Купе также имеет полный привод, но весит легче - 1724 килограмма против 2592 килограммов у внедорожника. Естественно, потенциал у дуэлянтов разный, но сможет ли разница в мощности, которую отчасти нивелирует излишняя масса, сделать Dodge Durango SRT Hellcat от Hennessey победителем в схватке с BMW M4 Competition?