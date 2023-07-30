Тюнинговые купе Nissan и Toyota свели в гонке по прямой

Блогеры устроили битву тюнинговых купе Nissan и Toyota в гонке по прямой. Канал Carwow сделал себе имя на проведении гонок по прямой с участием самой разной техники, но обычно в заездам принимают участие стандартные автомобили. Состязание тюнингованных машин - редкость, но на сей раз блогеры превзошли сами себя. В новой дуэли сошлись два японских купе, представляющих два поколения спорткаров из Страны восходящего солнца, а также два разных подхода к тюнингу автомобилей. Соперником современной Toyota GR Supra стал классический уже Nissan Silvia S15, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Стандартная Toyota GR Supra имеет 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 382 силы и 499 Нм тяги. Сочетается мотор с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конкретный экземпляр получил лёгкий тюнинг - новую турбину и новый блок управления двигателем - что позволило снять уже 600 лошадиных сил.

Что касается Nissan Silvia, то с завода купе поколения S15 имело 247-сильный 2,0-литровый бензиновый турбомотор. Однако владелец спорткара серьёзно вложился в машину, которая теперь имеет двигатель 2,2 литра с отдачей 700 сил, работающий в связке с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Программа испытаний авторов канала включает в себя старт с места на классические для дрэг-рейсинга 402 метра, параллельные старты с хода с 48 и 80 километров в час и оценку эффективности тормозных механизмов со скорости 161 километр в час. И эта гонка наглядно показала, на что способны два купе из Японии.