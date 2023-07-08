Появились изображения нового Chevrolet Equinox

В базе данных Минпрома Китая появились изображения и информация о новом кроссовере Chevrolet Equinox. По сравнению с прошлым поколением у автомобиля увеличились габаритные размеры, сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил решетку радиатора с горизонтальными хромированными планками, по сравнению с предыдущим поколением кузов выглядит массивнее за счет обилия прямых линий в его дизайне. Кроссовер стал на 59 мм шире и на 49 мм выше. При этом длина и колесная база практически не изменились. Габариты новинки - 4653 мм в длину, 1902 мм в ширину и 1710 в высоту. База составляет 2730 мм. Для нового Equinox предусмотрены колесные диски посадочным диаметром 17 и 19 дюймов.

Также известно, что кроссовер получит турбомотор 1.5 мощностью 173 л.с. Ожидается, что в новом поколении у него увеличится объем багажника.