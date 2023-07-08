Cadillac Escalade впервые получил тюнинг от Mansory

Внедорожник Cadillac Escalade впервые получил тюнинг от компании Mansory. Ателье Mansory, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, после череды эксклюзивных проектов вернулась к доработке "обычных" автомобилей. На сей раз в руках специалистов оказался американский внедорожник Cadillac Escalade нынешнего поколения. Автомобиль получил комплекс доработок, правда, весьма лаконичных по меркам эпатажного ателье. Но всё равно специалистам Mansory удалось существенно поменять восприятие модели, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль получил аэродинамический обвес из углепластика - сплиттер переднего бампера, дополнительные аэродинамические элементы, пороги, задний бампер с диффузором, спойлер, накладки на колёсные арки.

Часть деталей окрашена в цвет кузова, часть сохранила карбоновое плетение под прозрачным лаком. Дополняют экстерьер 26-дюймовые чёрные диски FD.15. Интерьер получил новый руль, фирменные коврики, более качественную кожу в обивке сидений и новые декоративные вставки из углепластика и дерева.

С технической точки зрения Mansory пока может предложить для Cadillac Escalade лишь новую выхлопную систему, увеличивающую мощность 6,2-литрового V8 до 460 сил. Но уже идёт работа над комплектом, который сделает модель мощнее заводского 682-сильного Cadillac Escalade V.