Жители Сан-Франциско ополчились на беспилотные такси

Жители Сан-Франциско начали кошмарить беспилотные такси на улицах города. Как показывает практика, многих калифорнийцев изрядно раздражает большое количество автономных такси на улицах американского мегаполиса. Недовольные горожане объединились в группировку под названием Safe Street Rebel и придумали способ обездвиживать беспилотники. Оказалось, что для этого нужно лишь поставить на капот беспилотного такси полосатый пластиковый конус, который обычно используется дорожными службами для обозначения препятствия или опасного участка, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Члены банды "бунтарей за безопасные улицы" делятся друг с другом в соцсетях фотографиями беспилотных такси, которые им удалось обездвижить дорожным конусом. Опытным путём они выяснили, что если поставить беспилотнику на капот красно-белый конус, это сбивает с толку работу системы автономного вождения и автомобиль не может ехать дальше. Программный алгоритм настроен таким образом, что в этом случае предусмотрена только экстренная остановка до устранения помехи.

Причин бороться с беспилотникам у Safe Street Rebel несколько. Одни считают их присутствие на улицах Сан-Франциско опасным для водителей, другие уверены, что автономные такси усугубляют пробки на улицах мегаполиса, третьи считают это явление заговором международных корпораций и уловками маркетологов. "Бунтари" призывают всех калифорнийских водителей вооружаться дорожными конусами и с их помощью превращать беспилотники в "единорогов".

Компании Waymo и Cruise ответили на это весьма предсказуемо - обратились в полицию с требованием разобраться с активистами и заставить их прекратить совершать свои незаконные уличные перформансы. Операторы роботакси также напомнили, что тесты беспилотников на улицах Сан-Франциско разрешены властями, а значит, у "бунтарей за безопасные улицы" нет никаких правовых оснований заниматься подобной деятельностью.