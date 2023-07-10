Названа дата представления топового Ford Mustang Dark Horse R

Ford предлагает обширную линейку моделей S650 Mustang, включающую множество дорожных моделей и гоночных автомобилей. Автомобиль может быть представлен в вариантах EcoBoost, GT и Dark Horse, в то время как его трековый брат получает не менее шести версией. В зависимости от спецификации они будут участвовать в гонках GT3, GT4, NASCAR и NHRA Factory X, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

В семействе Ford Mustang седьмого поколения готовится очередное пополнение. Спортивное подразделение компании Ford Performance опубликовало тизер трековой модификации автомобиля под названием Dark Horse R.

Ford Performance добавит каркас безопасности, соответствующий требованиям FIA, гоночное кресло, быстросъемное гоночное рулевое колесо. Кроме того, автомобиль получит систему пожаротушения и механический тумблер для отключения всей электроники. Приборная панель будет оснащена органами управления фарами, дворниками и зеркалами, а также системой отображения и сбора данных. Дополнительно можно добавить пассажирское сиденье.