Продажи Chevrolet Camaro взлетели

Chevrolet Camaro уйдёт на покой в конце этого года, в связи с чем активизировались поклонники модели. В период с апреля по июнь Chevrolet продала 9 557 новых Camaros, что на 110% больше, чем кварталом ранее и на 54% больше, чем во втором квартале прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

По итогам трёх месяцев Camaro практически догнал Ford Mustang, продажи которого составили 10 760 единиц, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Лидером сегмента остаётся Dodge Challenger (12 904 единицы), при этом лидер сократил продажи на 5%.

Chevrolet Camaro прекратят продавать в 2024 году, а финальная спецверсия Collector's Edition появится в шоу-румах в конце лета.