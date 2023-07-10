Опубликованы новые снимки и подробности нового Geely Atlas

Появились новые фотографии компактного кроссовера Geely Atlas L Honor Edition (другой вариант названия - Geely Boyue L Glory Edition). Фотографии демонстрируют новый цвет кузова и включенные экраны, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Передняя часть имеет большую трапециевидную решетку радиатора. Над решеткой расположена световая полоса, состоящая из 182 светодиодов дневных ходовых огней. Сзади расположены Y-образные фонари, состоящие из 290 светодиодов.

В оснащение входят 72-цветное окружающее освещение, распознавание голоса, вход и запуск без ключа и дистанционный запуск. Кроме того, Geely Boyue L Glory Edition получил новую систему помощи при вождении NOA для работы системы автопилота второго уровня (как в Tesla). Автомобиль оснащен передним и задним радарами.

Автомобиль будет конкурировать с такими моделями, как Great Wall Motors Haval H6, Chery Tiggo 8 и GAC Trumpchi GS4. Его цена составит 17 800 долларов.

Автомобиль построен на платформе Compact Modular Architecture (CMA), разработанной Geely и Volvo. Он имеет габариты 4670 х 1900 х 1705 мм и колесную базу 2777 мм. Автомобиль получил шины 235/50R19.

В оснащение выходят 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов и 13,2-дюймовый вертикальный центральный экран управления на базе Qualcomm Snapdragon 8155 с операционной системой Geely Galaxy OS Air.

Автомобиль получил 1,5-литровый 180-сильный двигатель, а его расход составляет 6,8 л на 100 км.