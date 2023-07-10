Mercedes-Benz будет использовать стандарт Tesla

Tesla Mercedes-Benz стал ещё одним автопроизводителем, который взял на себя обязательство использовать разъемы для зарядки электромобилей Tesla в своих новых автомобилях. Это сделало компанию Илона Маска еще на один шаг ближе к полному доминированию на данном рынке, передает Day.Az со ссылкой на The Verge.

Начиная с 2024 года немецкий автопроизводитель будет предлагать своим клиентам адаптеры, чтобы они могли получить доступ к станциям Tesla Supercharger, которые используют вилку и розетку Североамериканского стандарта зарядки (NACS). А в 2025 году Mercedes начнет производить электромобили с зарядным портом Tesla, что избавит от необходимости в адаптере.

Компания присоединяется к Ford, GM, Volvo, Polestar и Rivian, также поддержавших разъем Tesla, который быстро становится фактическим стандартом зарядки в Северной Америке и Европе. Mercedes также является первым немецким автопроизводителем, присоединившимся к Tesla. VW вместе с Hyundai, Kia и Stellantis ранее подтвердили, что ведут переговоры с Tesla о принятии NACS.

Mercedes также объявила о своих планах по расширению своей сети зарядных станций для электромобилей в Северной Америке до 400 станций с более чем 2500 "мощных зарядных устройств", которые также будут включать в себя разъем Tesla NACS. Компания планирует установить 2000 станций с 10 000 зарядных устройств по всему миру.