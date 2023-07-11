Представлен салон автомобиля MG Cyberster, который появится на китайском рынке в этом году, а в следующем году появится в Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Серийная версия MG Cyberster является кабриолетом, как и предсерийная модель. На дверных картах Cyberster видны кнопки регулировки сидений. Перед водителем расположен изогнутый экран, на центральном тоннеле видны кнопки кнопки управления климат-контролем и переключатель передач, который представлен некоторыми физическими кнопками. Более того, в машине две кнопки стояночного тормоза. Первая расположена на центральном туннеле, а вторая - слева от руля.

MG Cyberster будет производиться в Китае компанией SAIC Group . Это довольно крупный двухдверный родстер с габаритами 4535 х 1913 х 1329 мм и колёсной базой 2690 мм.

Автомобиль оснащён 544-сильной силовой установкой, а время разгона от 0 до 100 км/ч занимает 3 с. Запас хода достигает 580 км для старшей полноприводной версии, которая весит 1985 кг.

В Китае цена составит от 41 000 долларов.