Tesla заключила перемирие с конкурентами

Правительство Китая потребовало перемирия между ведущими производителями электромобилей, при этом Tesla Илона Маска стала единственной иностранной фирмой, подписавшей совместное письмо о приверженности "основным социалистическим ценностям" страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на FT, генеральный директор Tesla Илон Маск вместе с 15 другими автопроизводителями, включая BYD (крупнейший китайский конкурент Tesla), подписали совместное письмо на автомобильной конференции в Шанхае в конце прошлой недели. Содержание письма совпадает с мнением правящей Коммунистической партии Китая и президента Си Цзиньпина.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая подготовило совместное письмо, направленное против ценовых войн среди ведущих производителей электромобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира. Старший инспектор министерства Мяо Чансин сказал: "Автомобильная промышленность Китая должна избегать "безрассудного" снижения цен".

Битва между производителями электромобилей началась в октябре прошлого года, когда Tesla снизила цены на свои Model 3 и Model Y из-за растущей конкуренции на рынке.

Tesla и BYD больше всего выиграли от этого: продажи их машин выросли, в то время как у более мелких конкурирующих фирм наблюдалось снижение продаж.

FT отмечает, что и Tesla, и BYD зафиксировали рекордные продажи во втором квартале 2023 года.