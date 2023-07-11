Xiaomi определилась с ценой своего первого автомобиля

Компания Changchun Faway Automobile Components, которая является одним из поставщиков автомобильных комплектующих, заявила, что Xiaomi уже определилась с ценой своего первого автомобиля. Автомобильное подразделение Xiaomi сейчас ведет деловые переговоры с рядом партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, Xiaomi планирует провести дополнительные летние и зимние испытания в этом году, а публичная презентация состоится в первой половине 2024 года. Если все пойдет по плану, первый автомобиль Xiaomi должен появиться на дорогах к концу следующего года.

Ожидается, что стартовая цена автомобиля Xiaomi составит около 20 000 долларов. Базовая модель будет оснащена одним электродвигателем и задним приводом. Он обеспечит 800-километровый запас хода на одном заряде и уделит большое внимание технологиям с глубокой интеграцией со смартфонами. Ожидается поддержка Android Auto, но есть также вероятность, что китайская технологическая компания также разработает собственную систему дублирования экрана смартфоны на дисплее автомобиля.

Компания также планирует выпустить Pro-версию автомобиля Xiaomi с двумя электромоторами, системой полного привода и запасом хода 700 км.