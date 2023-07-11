Volkswagen Golf GTE 2024 сфотографировали на испытаниях

Фотографы-шпионы Сarscoops сняли мощный Volkswagen Golf GTE 2024 во время испытаний. GTE является электрифицированным представителем быстрых Golf, выступая в качестве альтернативы бензиновому GTI и дизельному GTD. Модель унаследовала более тонкие фары от последнего фейслифтинга и новый обвес, передает Day.Az.

Внутри Volkswagen Golf GTE 2024 получит новый отдельно стоящий 15-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, более качественные материалы и улучшения пользовательского интерфейса. По сравнению с неэлектрифицированными комплектациями ожидается уникальное графическое оформление цифровой панели.

Ожидается, что обновленные комплектации Volkswagen Golf eHybrid и GTE унаследуют новейшую гибридную трансмиссию с подключаемым модулем, как у нового Tiguan. Мощность составит 201 или 268 л.с.

В любом случае ожидается, чтоVolkswagenVW откажется от старого двигателя 1,4 TSI в пользу более эффективного 1,5 TSI, объединив его с электродвигателем и литий-ионным аккумулятором большей емкости на 18,5 кВт•ч. В результате полностью электрический запас хода вырастет до более чем 100 км.

Выход модели ожидается в следующем году.