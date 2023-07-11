Новый Toyota Land Cruiser получит только четырехцилиндровые двигатели

После подтверждения того, что новый Toyota Land Cruiser 2025 будет иметь много общего с новейшим Lexus GX, появились сведения, что два внедорожника получат разные моторы, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

В частности, Toyota Land Cruiser 2025, как сообщается, будет предлагаться только с четырехцилиндровыми двигателями, а V-образный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом достанется только Lexus GX.

Просочившийся документ раскрывает три варианта 4-цилиндрового силового агрегата. Первый из них под кодовым названием 1GD-FTV - это 2,8-литровый турбодизель от Hilux и Fortuner. TJA250 представляет собой 2,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом от Tacoma и Kluger, который может быть частью гибридной трансмиссии. Наконец, 2TR-FE относится к безнаддувному 2,7-литровому бензиновому двигателю, вероятно, предназначенному для моделей начального уровня. Примечательно, что 3,4-литровый бензиновый двигатель Lexus GX 2024 года с двойным турбонаддувом отсутствует в списке. Хотя это не означает, что его не добавят позже.

Ожидается, что новый Land Cruiser будет носить прозвище Prado на рынках за пределами США. Как сообщает Drive.com.au , внедорожник будет носить кодовое название 250 Series, заменив устаревшую 150-ю серию, которая почти не изменилась с 2009 года. Это совпадает со стратегией именования Land Cruiser 300 Series, который стал преемником снятой с производства 200-й серии.

Предполагается, что европейская версия внедорожника поступит в производство в ноябре 2023 года, а на рынок США модель выйдет в 2024 года. Презентация Land Cruiser Series 250 может состояться в ближайшие месяцы.