В Китае представили компактную копию минивэна Toyota Alphard

Китайская компания Weiao выпустила компактый минивэн Boma EV, стилизованный под автомобиль Toyota Alphard. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает carnewschina.com.

На Toyota Alphard китайский автомобиль похож огромной решеткой радиатора, большим количеством хромированных деталей и крупным передним бампером с треугольными элементами. Длина Weiao Boma EV составляет 3517 мм, ширина - 1495 мм, высота - 1660 мм. Колесная база достигает 2495 мм.

В базовой комплектации Weiao Boma лишен подушек безопасности, парктроников и мультимедийной системы с сенсорным экраном в салоне.

Автомобиль комплектуется электромотором мощностью 41 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч. Запас хода составляет около 200 км. Позже планируется выпустить модификацию, которая сможет проезжать на одном заряде аккумулятора до 300 км.