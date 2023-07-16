Renault и Geely объединились для создания новых двигателей

Французская Renault и китайская Geely подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по выпуску силовых установок для автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в пресс-релизе компаний.

Штаб-квартира СП будет располагаться в Великобритании. Предприятие займется разработкой и выпуском двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. В него войдут 17 заводов и пять научно-исследовательских центров, штат сотрудников будет насчитывать 19 тыс. человек.

Доли в новом СП распределены между участниками поровну, саудовский нефтегазовый гигант Saudi Aramco оценивает возможность стать стратегическим партнером предприятия, говорится в заявлении.

Компании планируют поставлять продукцию различным автопроизводителям, включая Volvo Cars, Proton, Nissan и Mitsubishi. Ожидается, что завершение сделки состоится во втором полугодии 2023 года.