Koenigsegg показал 2300-сильный серийный гиперкар

Компания Koenigsegg выпустит 300 гиперкаров Gemera с 2300-сильной гибридной установкой. Марка запустила производство, на котором будет собирать первую в своей истории четырехместную модель. При этом стандартная версия автомобиля выдает 1723 лошадиные силы: в основе гран-турера лежит двухлитровый трехцилиндровый мотор и три электродвигателя. Минимальная стоимость Gemera, продажи которого начнутся в 2025 году, составит 1,7 миллиона долларов.

Базовая модификация Gemera получила гибридную силовую установку, включающую двухлитровый трёхцилиндровый двигатель и три электромотора. Бензиновый агрегат выдает 608 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, а комбинированная отдача достигает 1723 сил и 3500 Нм.

У ДВС нет распредвалов: вместо них впускными и выпускными клапанами управляют пневмогидроэлектрические актуаторы, которые "определяют" необходимый режим хода в зависимости от нагрузки и других переменных. У агрегата два турбонаддува и системой смазки с сухим картером, а привычной коробки передач у этого автомобиля нет. Ее место заняла система Koenigsegg Direct Drive, с помощью которой мотор подключается напрямую к задней оси, используя гидравлическую муфту с изменяемой степенью проскальзывания.

В честь запуска модели производитель выпустит 300 гиперкаров, оборудованных гибридной установкой на базе восьмицилиндрового мотора, благодаря которому мощность автомобиля составит 2300 лошадиных сил. В паре с агрегатом будет работать девятидиапазонный "робот" Light Speed Transmission, который используется в гиперкаре Jesko. Стоимость лимитированного издания составит минимум 2,1 миллиона долларов.

Для Koenigsegg Gemera можно будет заказать специальный пакет Ghost Package, включающий увеличенный передний сплиттер, массивное антикрыло и другие решения, улучшающие аэродинамику. Продажи технологичного гиперкара начнутся в 2025 году.

В середине июня Koenigsegg Regera стал самым быстрым гиперкаром в состязании разгона до 400 километров в час и последующей полной остановкой. В соревновании шведская модель превзошла результат Rimac Nevera.