Необычный шаг от Rolls-Royce в отношении владельцев электромобиля Spectre

Британский автопроизводитель Rolls-Royce, принадлежащий BMW, предпринял необычный шаг в отношении владельцев роскошного электромобиля Spectre, представленного в октябре 2022 года. Как сообщил генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос, владельцы Spectre будут занесены в чёрный список, если будут наживаться на своих автомобилях, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Это означает, что если владелец продаст свой новенький Spectre перекупщикам с целью получить прибыль, то в покупке следующего Rolls-Royce ему будет отказано. Ограничение будет действовать у всех официальных дилеров Rolls-Royce.

Отметим, что продажи Spectre ещё только должны начаться - до конца лета 2023 года, а поставки планируется начать осенью. Цены стартуют от 330 тысяч фунтов стерлингов, но, как ожидается, большинство продаж придётся на комплектации по цене свыше 450 тысяч.