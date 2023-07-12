Представлен Volkswagen Passat 2024 с новой адаптивной подвеской

Мировая премьера Volkswagen Passat девятого поколения состоится этой осенью, при этом автомобиль будет доступен только в кузове универсал. Производитель провел предварительную презентацию обновленной модели, которая станет одним из первых автомобилей под маркой VW на платформе MQB Evo, наряду с Tiguan 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

При длине 4917 мм новый вариант Passat Variant будет на 144 мм длиннее своего предшественника. Колесная база выросла на 50 мм, до 2841 мм. Ширина увеличилась на 20 мм, до 1852 мм, а высота увеличилась на 7 мм, до 1482 мм.

Автомобиль предлагает дополнительные 50 мм пространства для ног. С поднятыми задними сиденьями объём багажника увеличился на 40 л, до 690 литров. Если сложить задний ряд, то объём увеличится на 140 литровпо сравнению со старым универсалом Passat, до 1920 литров. Нужно уточнить, что объем груза рассчитывается путем загрузки предметов до высоты спинки заднего сиденья.

Автомобиль получит цифровую приборную панель размером 10,25 дюйма, а также 12,9-дюймовую информационно-развлекательную систему. За дополнительную плату можно установить 15-дюймовый экран. Также будет предлагаться проекционный дисплей.

Volkswagen намеревается использовать различные бензиновые, мягкие гибридные бензиновые, дизельные и подключаемые гибридные силовые агрегаты. PHEV будут предлагать комбинированную мощность от 201 л.с. до 268 л.с. и запас хода до 120 км. Немецкий бренд не вдается в подробности об аккумуляторе, заявив лишь, что он поддерживает зарядку постоянным током.

Новый Volkswagen Passat получит улучшенную систему адаптивной подвески DCC Pro, которая за доли секунды рассчитывает и настраивает наиболее подходящее демпфирование для каждого колеса благодаря более быстрым двухклапанным амортизаторам. Это снижает вибрации, повышая комфорт на ухабистых дорогах.

Passat 2024 года будет иметь опциональные матричные светодиодные фары с дальним светом, достаточно мощным, чтобы освещать дорогу впереди на целых 500 м.