Так выглядит купе-кроссовер Renault Arkana 2024

Renault сегодня представила кроссовер Arkana 2024. С обновлением уменьшилось количество версий, соответственно, у покупателей упростился выбор - теперь у "Арканы" лишь три комплектации : Evolution, Techno и Esprit Alpine (последняя заменила RS Line), передает Day.Az со ссылкой на motor1.

В топовой версии у Arkana 2024 19-дюймовые колесные диски, брендирование логотипами гоночного подразделения Alpine, обновленная решетка радиатора, а внутри, в салоне, - красные, белые и синие акценты.

Arkana 2024 по-прежнему предлагается в двух вариантах - чисто бензиновом и гибридной. Бензиновая версия - с мотором объемом 1,33 л мощностью 140 или 160 л.с. Соответственно, разгон до 100 км/ч - 9,8 или 9,1 с.

Гибрид E-Tech - с 94-сильным атмосферным мотором мощностью 94 л.с., электромотором мощностью 51 л.с. и стартер-генератором. Емкость тяговой батареи - всего 1,2 кВт·ч. Из-за массы, увеличившейся до 1435 кг, это самая медленная версия кроссовера - на разгон до 100 км/ч уходит 10,8 с, но она же и самая экономичная - расход меньше на 40% в сравнении с бензиновыми вариантами. Есть у Arkana еще и "мягкие" гибриды со стартер-генератором.