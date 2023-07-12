Aston Martin представил новое купе Valour

Британская компания Aston Martin представила купе Valour с ретростилистикой, говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, этот автомобиль был создан в честь 110-летия британского производителя спорткаров. Aston Martin Valour будет выпущен ограниченным тиражом 110 экземпляров.

Внешность Valour выполнена в ретростилистике классического V8 Vantage, который выпускался c 1972 года. Оснащается новинка 21-дюймовыми колесными дисками с шинами Michelin Pilot Sport S 5, а кузов может быть окрашен в один из 21 цвета.



Салон также выполнен в ретростиле. На этот раз дизайнеры вдохновлялись гоночным DBR1 образца 1956 года. Например, рычаг переключения передач сделан деревянным. Однако в интерьере нашлось место и вставкам из карбона.

Производство лимитированного купе Valour начнется в третьем квартале 2023 года, а первые поставки клиентам запланированы на конец 2023 года.