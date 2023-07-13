Китайский автогигант выходит на рынок Европы

Китайская компания Omoda объявила о выходе на рынок Европы. Об этом говорится в полученном Autonews пресс-релизе, передает Day.Az.



Первой страной, куда поставят автомобили бренда, станет Испания. Судно с автомобилями Omoda на борту уже прибыло из китайского Уху в испанский порт Лас-Пальмас.

Следующим рынком для Omoda станет Италия, отправка первой партии автомобилей туда сейчас готовится. Официальный запуск на европейском рынке состоится в четвертом квартале 2023 года. Модельный ряд пока что будет состоять из одного кроссовера C5.

С момента запуска вседорожника Omoda C5 в Мексике, Турции, Австралии, Израиле, на Ближнем Востоке и в России модель разошлась тиражом более 200 тыс. экземпляров.