Представлен Chery Arrizo 8 Sport с 2,0-литровым мотором

В Китае дебютировала версия седана Arrizo 8 с более мощным 2,0-литровым двигателем. Одновременно объявлены цены: стоимость авто в базовой версии - всего 18 тыс. долларов, топовой - 20,5 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

2,0-литровый двигатель выдает 254 л.с. и 390 Н·м крутящего момента. Он рассчитан на потребление бензина "АИ-92" и работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Подвеска полностью независимая. Интересно, что Chery предлагает широкие возможности настройки - тут два варианта работы системы торможения, два варианта работы электроусилителя рулевого управления, три варианта работы КПП. В общей сложности разработчики насчитали 322 возможных варианта настройки шасси. Впрочем, гораздо интереснее другое: пожизненная гарантия на весь автомобиль целиком.

Chery Arrizo 8 Sport получил 10 подушек безопасности, что не очень типично для его ценовой ниши. Из других особенностей: кузов автомобиля на 80% изготовлен из высокопрочной стали.

В составе информационно-развлекательной системы прописалась мощная (для автомобиля) SoC Qualcomm Snapdragon 8155. За счет этого улучшилась (и ускорилась) работа ряда функций. Экранов - два, оба с диагональю 12,3 дюйма. Также есть атмосферная подсветка с 256 цветами, аудиосистема Sony с 12 динамиками, система кругового обзора, ряд систем помощи водителю уровня автономности 2,5.

Напомним, габариты автомобиля - 4780 х 1843 х 1469 мм, колесная база - 2790 мм.