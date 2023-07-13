Первый серийный электрический кроссовер Chery eQ7 сошел с конвейера

Вчера, 12 июля, первый серийный электрический кроссовер Chery eQ7 официально сошел с конвейера. Ожидается, что его цена составит около 20 000 долларов, а продажи начнутся в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Chery eQ7 - это временное название. Позже компания выберет финальный вариант при помощи поклонников. Chery eQ7 стал первым автомобилем Chery на полностью алюминиевой платформе, а также 660-тысячным автомобилем Chery New Energy, официально сошедшим с конвейера.

Автомобиль получил узкие фары, задние фонари, которые соединены между собой светодиодной полосой, традиционные ручки, а также двухцветный корпус с черной крышей. Габариты составляют 4675 х 1910 х 1660 мм при колесной базе 2830 мм.

Chery eQ7 оборудован двигателем на задней оси мощностью 210 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Его максимальная скорость составляет 180 км/ч, он предлагает 4 режима вождения, 3 режима рулевого управления и 2 режима торможения. Запас хода eQ7 составляет 512 км. Поскольку он основан на полностью алюминиевой платформе, масса кузова снижена на 30%. Общая жесткость на кручение достигает 30 000 Нм/градус.

Автомобиль поддерживает голосовое управление, 64-цветное окружающее освещение, систему фильтрации воздуха, климат-контроль и более 20 расширенных функций помощи при вождении (автопилот 2 уровня). Сиденья стандартно оснащены подогревом, вентиляцией, функцией массажа и регулируемой подставкой для ног с электронной регулировкой.